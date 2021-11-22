Українська модель Наталія Гоцій розповіла про роман із лідером гурту Бумбокс Андрієм Хливнюком.

Пара розпочала свої стосунки, коли співак офіційно перебував у шлюбі з Ганною Копиловою. За словами Наталії, вони познайомилися завдяки спільним друзям.

– Він розійшовся з дружиною за рік до того, як ми познайомилися. Він абсолютний соціофоб, тому просто не любить виносити свої стосунки назагал. Ми познайомилися випадково завдяки нашим друзям. І якось хімія склалася, – зізналась супермодель.

Гоцій додала, що вони могли б стати ідеальною парою, однак роман зруйнували шалені робочі графіки. Саме тому пара вирішила взяти паузу у стосунках.

– Я відчуваю симпатію з боку Андрія. І він мені симпатичний. Але у нас настільки складні графіки – у нього концерти, у мене багато контрактів у Європі. Це реально заважає стосункам. Ми не сварилися. Ми вирішили, що беремо паузу, – розповіла Наталія.

До слова, Наталія Гоцій знялася у новому кліпі Бумбокс на трек Імперії впадуть. У ролику двоє головних героїв займаються фехтуванням, рани від якого символізують досвід та образи у стосунках.

Після того, як Наталія та Андрій зняли із себе костюми, вони раптово злилися у пристрастному поцілунку в душі.

Нагадаємо, що чутки про розлучення Андрія Хливнюка з Ганною Копиловою з’явилися ще у лютому 2020 року. Але офіційно пара розірвала стосунки 5 листопада 2021 року.

Вони перебували у шлюбі протягом 11 років. Екс-подружжя виховує двох дітей – сина Івана та доньку Олександру.

Андрій Хливнюк не любить афішувати своє особисте життя, тому рідко з’являвся на публіці разом з дружиною та дітьми.

Наталія Гоцій також має двох дітей. Модель виховує синів – Тамерлана і Спартака, від підприємця Руслана Нижника.