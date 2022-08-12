Була голодна до роботи: Катерина Кузнецова пояснила знімання у Росії після 2014 року

Українська акторка Катерина Кузнецова, яка 13 років жила та працювала в Москві, пояснила, чому не припинила знімання і не залишила РФ ще після окупації Криму та початку війни на Донбасі.

Про початок повномасштабної війни Кузнецова дізналася, коли перебувала з чоловіком на Тенерифе. Каже, з перших днів рвалася до Києва, бо тут лишилися її батьки та бабуся.

– Усі чомусь думали, що я російська акторка. Для мене це був шок. Я ніколи не змінювала громадянство, це була моя принципова позиція, – зізналася вона в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Зараз акторка ухвалила принципове для себе рішення – не повертатися до Росії. Нерухомість у Москві Кузнецова планує з часом продати, а найбільшу цінність – двох котів – наразі намагається звідти забрати.

Зараз дивляться

Кузнецова зізнається, зараз їй соромно, що у 2014 році вона не зібрала речі та не поїхала з РФ.

– Я не розуміла, наскільки це серйозно та якими будуть наслідки. У мене було стільки роботи… А я до роботи голодна. У мене були контракти, я розуміла, що не можу підводити людей.

Попри це, Кузнецова мала принципову позицію – не зніматися в окупованому Росією Криму.

– Мені пропонували, але я востаннє була у Криму, мабуть, у 2008 році. Мене неодноразово намагалися прогнути. Але я казала, що там зніматися не буду. Так само як для мене було принципово не зніматися із покидьком Охлобистіним. Я знаю, що це непрофесійно, але коли я побачила, що він казав про Україну, я сказала, що не увійду з ним в кадр.

Фото: Катерина Кузнецова