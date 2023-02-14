Всесвітньо відомий художник та автор графіті Бенксі присвятив свою нову роботу Дню святого Валентина. Графіті розташоване в Англії, у місті Маргріт, і артист показав знімок в Instagram.

– Туш на День святого Валентина – Бенксі представив свою нову роботу в Маргейті, – повідомляється на сторінці.

Малюнок виглядає однорідно з оточенням – графіті зроблено на задній частині будівлі на одній із вулиць Маргріт. Бенксі зобразив домогосподарку в рукавичках та халаті, яка кидає тіло свого чоловіка в холодильник. Примітно, що морозильна камера справжня і не є малюнком. З холодильника стирчать тільки чоловічі ноги у штанах, шкарпетках та туфлях.

Якщо пригледітися, то можна помітити сліди побиття на обличчі домогосподарки – за посмішкою ховаються фінгал, вибитий зуб та садини. Цілком можливо, що це відображення поширеного насильства в сім’ї – рукоприкладство не зможуть загладити букети та цукерки на День святого Валентина.

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Не секрет, що Бенксі робив свої настінні малюнки на території України. Це сталося 2022 року, коли Росія вирішила вторгнутися на територію нашої країни. Його малюнки можна помітити у Києві, Бородянці та Ірпені.

Так, щоб уберегти від вандалів, графіті Бенксі можуть законсервувати чи передати до музеїв. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко. Він додав, що як такої комунікації з артистом міністерство не має.