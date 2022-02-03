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Будинок Гуччі, Дюна та Белфаст: номінанти премії BAFTA 2022

3 Лютого 2022, 15:28
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Будинок Гуччі, Дюна та Белфаст: номінанти премії BAFTA 2022
Джерело: Depositphotos

Британська академія кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) оприлюднила номінантів премії 2022 року.

Фільм Дюна франко-канадського режисера Дені Вільньова став лідером за кількістю номінацій. Стрічка претендує на перемогу в 11 категоріях з 25.

Похмурий вестерн У руках пса отримав вісім номінацій, а особиста драма про повноліття Кеннета Брані Белфаст — шість.

Ведучою кінопремією BAFTA 2022 стала австралійська актриса Ребел Вілсон.

– Для мене велика честь вести церемонію вручення кінопремії Британської кіноакадемії у березні, коли Covid вже не існуватиме, бо на той час його точно скасують. Це буде так весело, – зауважила Ребел, пожартувавши над культурою скасування.

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Також вона наголосила, що готова завойовувати увагу відомого британського актора Деніела Крейга.

– Здебільшого я буду там, щоб потусуватись з дамою Джуді Денч, і разом ми спробуємо зблизитися з Деніелом Крейгом. Побачимося у березні, народ, – додала актриса.

Традиційно премія пройде у лондонському Королівському Альберт-холі 13 березня 2022 року. Транслюватимуть премію BBC One та iPlayer.

Номінанти премії BAFTA 2022:

Найкращий фільм

  • Белфаст
  • Не дивіться нагору
  • Дюна
  • Лакрична піца
  • У руках пса

Найкращий режисер

  • Алім Кхан (Після кохання)
  • Рюсуке Хамагуті (Сядь за кермо моєї машини)
  • Одрі Діван (Подія)
  • Пол Томас Андерсон (Лакрична піца)
  • Джейн Кемпіон (У руках пса)
  • Жюлія Дюкурно (Титан)

Найкращий оригінальний сценарій

  • Аарон Соркін (У ролі Рікардо)
  • Кеннет Брана (Белфаст)
  • Адам МакКей (Не дивіться вгору)
  • Зак Бейлін (Король Річард)
  • Пол Томас Андерсон (Лакрична піца)

Найкращий адаптований сценарій

  • Сіан Хедер (CODA: Дитина глухих батьків)
  • Рюсуке Хамагуті (Сядь за кермо моєї машини)
  • Дені Вільнев (Дюна)
  • Меггі Джилленхол (Незнайома дочка)
  • Джейн Кемпіон (У руках пса)

Найкраща акторка

  • Леді Гага (Будинок Гуччі)
  • Алана Хаїм (Лакрична піца)
  • Емілія Джонс (CODA: Дитина глухих батьків)
  • Ренате Рейнсве (Найгірша людина на світі)
  • Джоенна Скенлен (Після кохання)
  • Тесса Томпсон (Ідентичність)

Найкращий актор

  • Аділь Ахтар (Алі та Ава)
  • Махершала Алі (Лебедина пісня)
  • Бенедикт Камбербетч (У руках пса)
  • Леонардо Ді Капріо (Не дивіться вгору)
  • Вілл Сміт (Король Річард)
  • Стівен Грем (Точка кипіння)

Найкращий фільм не англійською мовою

  • Рука Бога
  • Сядь за кермо моєї машини
  • Маленька мати
  • Паралельні матері
  • Найгірша людина на світі

Найкращий мультфільм

  • Ентанто
  • Лука
  • Втеча
  • Мітчели проти машин
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