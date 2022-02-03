Британська академія кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) оприлюднила номінантів премії 2022 року.
Фільм Дюна франко-канадського режисера Дені Вільньова став лідером за кількістю номінацій. Стрічка претендує на перемогу в 11 категоріях з 25.
Похмурий вестерн У руках пса отримав вісім номінацій, а особиста драма про повноліття Кеннета Брані Белфаст — шість.
Ведучою кінопремією BAFTA 2022 стала австралійська актриса Ребел Вілсон.
– Для мене велика честь вести церемонію вручення кінопремії Британської кіноакадемії у березні, коли Covid вже не існуватиме, бо на той час його точно скасують. Це буде так весело, – зауважила Ребел, пожартувавши над культурою скасування.
Також вона наголосила, що готова завойовувати увагу відомого британського актора Деніела Крейга.
– Здебільшого я буду там, щоб потусуватись з дамою Джуді Денч, і разом ми спробуємо зблизитися з Деніелом Крейгом. Побачимося у березні, народ, – додала актриса.
Традиційно премія пройде у лондонському Королівському Альберт-холі 13 березня 2022 року. Транслюватимуть премію BBC One та iPlayer.
Номінанти премії BAFTA 2022:
Найкращий фільм
- Белфаст
- Не дивіться нагору
- Дюна
- Лакрична піца
- У руках пса
Найкращий режисер
- Алім Кхан (Після кохання)
- Рюсуке Хамагуті (Сядь за кермо моєї машини)
- Одрі Діван (Подія)
- Пол Томас Андерсон (Лакрична піца)
- Джейн Кемпіон (У руках пса)
- Жюлія Дюкурно (Титан)
Найкращий оригінальний сценарій
- Аарон Соркін (У ролі Рікардо)
- Кеннет Брана (Белфаст)
- Адам МакКей (Не дивіться вгору)
- Зак Бейлін (Король Річард)
- Пол Томас Андерсон (Лакрична піца)
Найкращий адаптований сценарій
- Сіан Хедер (CODA: Дитина глухих батьків)
- Рюсуке Хамагуті (Сядь за кермо моєї машини)
- Дені Вільнев (Дюна)
- Меггі Джилленхол (Незнайома дочка)
- Джейн Кемпіон (У руках пса)
Найкраща акторка
- Леді Гага (Будинок Гуччі)
- Алана Хаїм (Лакрична піца)
- Емілія Джонс (CODA: Дитина глухих батьків)
- Ренате Рейнсве (Найгірша людина на світі)
- Джоенна Скенлен (Після кохання)
- Тесса Томпсон (Ідентичність)
Найкращий актор
- Аділь Ахтар (Алі та Ава)
- Махершала Алі (Лебедина пісня)
- Бенедикт Камбербетч (У руках пса)
- Леонардо Ді Капріо (Не дивіться вгору)
- Вілл Сміт (Король Річард)
- Стівен Грем (Точка кипіння)
Найкращий фільм не англійською мовою
- Рука Бога
- Сядь за кермо моєї машини
- Маленька мати
- Паралельні матері
- Найгірша людина на світі
Найкращий мультфільм
- Ентанто
- Лука
- Втеча
- Мітчели проти машин