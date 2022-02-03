Британська академія кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) оприлюднила номінантів премії 2022 року.

Фільм Дюна франко-канадського режисера Дені Вільньова став лідером за кількістю номінацій. Стрічка претендує на перемогу в 11 категоріях з 25.

Похмурий вестерн У руках пса отримав вісім номінацій, а особиста драма про повноліття Кеннета Брані Белфаст — шість.

Ведучою кінопремією BAFTA 2022 стала австралійська актриса Ребел Вілсон.

– Для мене велика честь вести церемонію вручення кінопремії Британської кіноакадемії у березні, коли Covid вже не існуватиме, бо на той час його точно скасують. Це буде так весело, – зауважила Ребел, пожартувавши над культурою скасування.

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Також вона наголосила, що готова завойовувати увагу відомого британського актора Деніела Крейга.

– Здебільшого я буду там, щоб потусуватись з дамою Джуді Денч, і разом ми спробуємо зблизитися з Деніелом Крейгом. Побачимося у березні, народ, – додала актриса.

Традиційно премія пройде у лондонському Королівському Альберт-холі 13 березня 2022 року. Транслюватимуть премію BBC One та iPlayer.

Номінанти премії BAFTA 2022:

Найкращий фільм

Белфаст

Не дивіться нагору

Дюна

Лакрична піца

У руках пса

Найкращий режисер

Алім Кхан (Після кохання)

Рюсуке Хамагуті (Сядь за кермо моєї машини)

Одрі Діван (Подія)

Пол Томас Андерсон (Лакрична піца)

Джейн Кемпіон (У руках пса)

Жюлія Дюкурно (Титан)

Найкращий оригінальний сценарій

Аарон Соркін (У ролі Рікардо)

Кеннет Брана (Белфаст)

Адам МакКей (Не дивіться вгору)

Зак Бейлін (Король Річард)

Пол Томас Андерсон (Лакрична піца)

Найкращий адаптований сценарій

Сіан Хедер (CODA: Дитина глухих батьків)

Рюсуке Хамагуті (Сядь за кермо моєї машини)

Дені Вільнев (Дюна)

Меггі Джилленхол (Незнайома дочка)

Джейн Кемпіон (У руках пса)

Найкраща акторка

Леді Гага (Будинок Гуччі)

Алана Хаїм (Лакрична піца)

Емілія Джонс (CODA: Дитина глухих батьків)

Ренате Рейнсве (Найгірша людина на світі)

Джоенна Скенлен (Після кохання)

Тесса Томпсон (Ідентичність)

Найкращий актор

Аділь Ахтар (Алі та Ава)

Махершала Алі (Лебедина пісня)

Бенедикт Камбербетч (У руках пса)

Леонардо Ді Капріо (Не дивіться вгору)

Вілл Сміт (Король Річард)

Стівен Грем (Точка кипіння)

Найкращий фільм не англійською мовою

Рука Бога

Сядь за кермо моєї машини

Маленька мати

Паралельні матері

Найгірша людина на світі

Найкращий мультфільм

Ентанто

Лука

Втеча

Мітчели проти машин