Будинок актора Роберта де Ніро пограбували у пошуках різдвяних подарунків. Злодійку вже затримали та розкрили подробиці злочину.

Так, таунхаус зірки Голлівуду розташований у Нью-Йорку – о 2.30 30-річна Шеніс Авілес увірвалася до будинку актора. Відомо, що місцеві правоохоронці помітили Авілес, коли вона намагалася проникнути до будинку за допомогою злому дверей.

– Вона крала різдвяні подарунки, – підтвердила поліція.

Між злодійкою та актором не було жодної взаємодії. Артист у цей момент був удома і пішов у бік шуму, де зустрів дівчину, яка крала його різдвяні подарунки. Також зловмисниця встигла поритися у його планшеті iPad. Поліція швидко її затримала.

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Примітно, що Авілес мала уже 26 арештів, і цього разу вже було висунуто звинувачення.

2022 рік багатий на крадіжку – наприкінці березня грабіжник у масці увірвався до будинку родини Девіда Бекхема, де відпочивали футболіст та його близькі. Грабіжник проник на другий поверх особняка та вкрав речей на кілька тисяч доларів. Виявити крадіжку змогли лише вночі – перевернуті меблі знайшов 17-річний Круз Бекхем, який прийшов після вечірки.