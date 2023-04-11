Тепла пора року завжди надихає нас на зміни, які зазвичай стосуються зовнішності. Однак не всі готові до глобальних експериментів, наприклад, до нової стрижки. Особливо прикро, якщо вона швидко вийде з моди.

Для тих, хто не любить регулярних кардинальних змін, є базові зачіски, а для любительок коротких жіночих стрижок – різноманітні варіанти. Факти ICTV вирішили розповісти вам про п’ять модних стрижок 2023. Зокрема це зацікавить власниць короткої шевелюри – стрижки, які ніколи не вийдуть із моди.

Боб і подовжений боб

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Коротка жіноча стрижка – боб. Це класичний і елегантний варіант, якому віддають перевагу дуже багато модниць. Завжди має стильний вигляд і ніколи не виходить із моди. Головне, щоб ваше волосся саме по собі було доглянутим.

Відмінність між простим бобом і подовженим – звісно, у довжині, проте вона має бути не більша, ніж до плечей. Також цей варіант стрижки може бути багатошаровим.

Піксі

Така стрижка може бути різною, та водночас вона є однією з найкоротших. Піксі можна зробити з багатошаровим чубчиком, що додасть об’єму, або подовженим.

Цей варіант підійде для власниць ромбовидної та квадратної форми обличчя.

Паж

Ще один варіант короткої стрижки, яка тривалий час у моді. Паж має плавний зріз, а чубчик – рівний.

Сессон

Сессон дуже схожий на паж, проте пасма з боків трохи коротші, ніж ззаду. А чубчик зістригають півколом.

Асиметрія

Асиметрія може стати доповненням до піксі, бобу, каре та інших стрижок. Її особливість – градуйовані та косі чубчики, різкі переходи й неординарні техніки фарбування волосся.