Блогерка Катерина Репяхова вирішила зменшити губи та показала, як відбувається ця косметологічна процедура. Дружина Віктора Павліка одразу пояснила, чому позбулася філера, та розповіла про подальші наміри.

Катя Репяхова зменшила губи

Блогерка зафільмувала усі етапи процесу. Спочатку їй на губи нанесли спеціальну кремоподібну речовину. Зазвичай такі мазі містять анестетик. Потім косметологиня масажними рухами перевірила, чи розчинився філер.

Катерина пояснила, що задумала змінити форму губ, тому й прийшла на процедуру. Після цього дружина Віктора Павліка вирішила вдягнути маску, щоби не лякати пасажирів у метро набряком та синцями.

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За годину Репяхова продемонструвала наслідки видалення філера з губ та повідомила, що два тижні не робитиме із собою ніяких маніпуляцій.

– Пройшов набряк, залишилися тільки синці. І тепер губи будуть свого природного розміру, які вони в мене є. Так я буду ходити з ними два тижні, і тільки за два тижні будемо робити мені нову форму, – пояснила Катерина.

Губи – не єдине, що Катерина міняє в собі. Також вона розповідала, що робила ринопластику та ліпофілінг підборіддя.