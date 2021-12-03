Фінал романтичного реліті Холостячка зі Златою Огнєвіч вийшов на СТБ 3 грудня. Головна героїня нарешті зробила свій вибір і вирішила будувати стосунки з Андрієм Задворним.

Після ефіру Андрій Задворний нарешті порушив мовчання і відреагував на емоційний фінал Холостячки.

– Навіть не віриться, що все позаду. Я стою і посміхаюся, дивлюся на неї і читаю все на обличчі. Більше немає «здається», «а може», є відповідь у її очах. Потім на вустах. Потім звідусіль чуються захоплені вигуки, канонада шампанських залпів, але у вухах дзвін, серце б’ється, а очі застилає пелена. Що, все? Як все? Не може бути… точно все? У цей момент у душі трепет і легкість. Нарешті ми одні, я беру її за руку і виводжу туди, де будемо тільки ми вдвох, починатимемо новий розділ – будемо пізнавати одне одного в тиші, – написав він у Instagram.

Андрію Задворному 32 роки, він живе в Києві. За освітою – юрист, зараз у Андрія своє виробництво розвиваючих дерев’яних іграшок. До проекту Задворний був одружений, виховує шестирічну доньку Кіру.

Стосунки Злати Огнєвіч із Андрієм Задворним на Холостячці розвивалися досить активно. На першому побаченні пара каталася на мотоциклах бездоріжжям. Незважаючи на непорозуміння з “куркою” та травму Огнєвіч, вона таки вручила Андрію бутоньєрку.

У рамках групового побачення на Кіпрі Огнєвіч і Задворний уперше поцілувалися. Холостячці не сподобалося, що згодом Андрій розповів про це іншим хлопцям. Порозумітися у пари вийшло лише в Одесі – там вони літали й мазали один одного брудом.

Особливим моментом стало знайомство Злати Огнєвіч з дочкою Андрія Кірою. Спочатку Холостячці було ніяково, але вона швидко порозумілася з малечею.