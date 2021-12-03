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Будемо пізнавати одне одного в тиші: Задворний про фінал Холостячки

4 Грудня 2021, 00:16
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Будемо пізнавати одне одного в тиші: Задворний про фінал Холостячки

Фінал романтичного реліті Холостячка зі Златою Огнєвіч вийшов на СТБ 3 грудня. Головна героїня нарешті зробила свій вибір і вирішила будувати стосунки з Андрієм Задворним.

Після ефіру Андрій Задворний нарешті порушив мовчання і відреагував на емоційний фінал Холостячки.

– Навіть не віриться, що все позаду. Я стою і посміхаюся, дивлюся на неї і читаю все на обличчі. Більше немає «здається», «а може», є відповідь у її очах. Потім на вустах. Потім звідусіль чуються захоплені вигуки, канонада шампанських залпів, але у вухах дзвін, серце б’ється, а очі застилає пелена. Що, все? Як все? Не може бути… точно все?

 

У цей момент у душі трепет і легкість. Нарешті ми одні, я беру її за руку і виводжу туди, де будемо тільки ми вдвох, починатимемо новий розділ – будемо пізнавати одне одного в тиші, – написав він у Instagram.

Андрію Задворному 32 роки, він живе в Києві. За освітою – юрист, зараз у Андрія своє виробництво розвиваючих дерев’яних іграшок. До проекту Задворний був одружений, виховує шестирічну доньку Кіру.

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Стосунки Злати Огнєвіч із Андрієм Задворним на Холостячці розвивалися досить активно. На першому побаченні пара каталася на мотоциклах бездоріжжям. Незважаючи на непорозуміння з “куркою” та травму Огнєвіч, вона таки вручила Андрію бутоньєрку.

У рамках групового побачення на Кіпрі Огнєвіч і Задворний уперше поцілувалися. Холостячці не сподобалося, що згодом Андрій розповів про це іншим хлопцям. Порозумітися у пари вийшло лише в Одесі – там вони літали й мазали один одного брудом.

Особливим моментом стало знайомство Злати Огнєвіч з дочкою Андрія Кірою. Спочатку Холостячці було ніяково, але вона швидко порозумілася з малечею.

Теги
Злата Огнєвіч , СТБ , Холостячка
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