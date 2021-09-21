Південнокорейський K-pop-гурт BTS записав кліп на пісню Permission to Dance у штаб-квартирі ООН.

Ролик набрав понад 11 млн переглядів на YouTube і побив рекорд на офіційному каналі організації.

За кількістю переглядів кліп обійшов відео зі зверненнями Емми Вотсон і Леонардо ДіКапріо.

Також гурт BTS виступив з промовою на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Учасники колективу брали участь у заході у ролі дипломатів від Південної Кореї.

Президент країни Мун Чже Ін назвав хлопців своїми посланцями з питань майбутніх поколінь і культури.

Під час виступу вони говорили про важливість боротьби з бідністю, нерівністю і зміною клімату. А також розповіли, як молодь у всьому світі намагається впоратися із пандемією.