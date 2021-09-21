Південнокорейський K-pop-гурт BTS записав кліп на пісню Permission to Dance у штаб-квартирі ООН.
Ролик набрав понад 11 млн переглядів на YouTube і побив рекорд на офіційному каналі організації.
За кількістю переглядів кліп обійшов відео зі зверненнями Емми Вотсон і Леонардо ДіКапріо.
Також гурт BTS виступив з промовою на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Учасники колективу брали участь у заході у ролі дипломатів від Південної Кореї.
Президент країни Мун Чже Ін назвав хлопців своїми посланцями з питань майбутніх поколінь і культури.
Під час виступу вони говорили про важливість боротьби з бідністю, нерівністю і зміною клімату. А також розповіли, як молодь у всьому світі намагається впоратися із пандемією.
– Сьогодні підлітків називають втраченим поколінням Covid-19. Кажуть, що вони збилися зі шляху через те, що в цей час обмежені у можливостях проявити себе і спробувати нове. Але я думаю, неправильно говорити, що вони загубилися тільки тому, що дорослі не бачать шлях, по якому вони йдуть , – сказав лідер гурту Кім Нам-джун.