Американську співачку Брітні Спірс запросили до Конгресу США для того, щоб обговорити справу про опікунство над нею.

На особистій сторінці в Instagram Брітні оприлюднила лист, підписаний політиками Чарлі Крістом і Еріком Суолвеллом. Вони привітали співачку та її адвоката з “історичною перемогою” та запропонували зустрітися.

– Ваші історія та шлях до справедливості надихнуть і наділять силою багатьох інших, кого несправедливо змусили замовкнути у процесі опікунства, – йдеться в листі.

Вони додали, що стежили за процесом і виявили недосконалість у законі про опіку та піклування. Конгресменів вразило, що Брітні змушували працювати, а також те, що протягом багатьох років співачка не могла найняти свого адвоката.

Спірс подякувала за запрошення та зізналася, що після прочитання цього листа нарешті відчула себе почутою.

Нагадаємо, що 12 листопада 2021 року суд остаточно звільнив Брітні Спірс від опіки батька. Співачка перебувала під його контролем 13 років.

У червні 2021 року Брітні Спірс вперше публічно виступила з промовою в суді, де розповіла, що Джеймс Спірс експлуатує її заради грошей, забороняє вагітніти та змушує приймати ліки, які є шкідливими для здоров’я.

Наразі Брітні має право самостійно розпоряджатися особистим життям, фінансами та майном.