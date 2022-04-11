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Брітні Спірс вагітна втретє

12 Квітня 2022, 00:58
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Брітні Спірс вагітна втретє
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Брітні Спірс вагітна втретє. Зірка чекає дитину від свого коханого, фітнес-інструктора Сема Асгарі.

На особистій сторінці в Instagram вона зізналася, що вирішила зробити тест на вагітність після того, як набрала вагу під час відпустки на Гаваях.

– Я так сильно схудла, щоб вирушити в подорож на Мауї… щоб знову набрати. Отже, я зробила тест на вагітність і… в мене буде дитина, – повідомила артистка.

За словами зірки, вона страждала на перинатальну депресію, коли була вагітна у 2005 і 2006 роках. Вона непокоїться щодо стану свого здоров’я, але сподівається, що вагітність пройде добре.

Варто зазначити, що Брітні Спірс має двох синів – 16-річного Шона і 15-річного Джеймса. Співачка народила хлопців у шлюбі з танцівником Кевіном Федерлайном. Він отримав опіку над синами після розлучення із артисткою, оскільки її визнали недієздатною.

Наразі 40-річна Спірс перебуває у стосунках із фітнес-інструктором Семом Асгарі. Пара познайомилася у 2016 році під час знімань кліпу Slumber Party.

У вересні 2021 року Сем освідчився артистці. Він зробив пропозицію в будинку Спірс в Південній Каліфорнії.

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Теги
Брітні Спірс , вагітність
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