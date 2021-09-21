Американська співачка Брітні Спірс повернулася в Instagram через тиждень після видалення облікового запису.

Як виявилося, надовго виконавиці не вистачило і вона вирішила відновити свою деактивовану сторінку з понад 34 млн підписників.

Крім того, Брітні вже встигла порадувати шанувальників новим відео. У кадрі співачка займається своєю улюбленою справою – танцює. Артистка постала в білому топі та різнокольорових коротких шортах.

– Вибачте, мені подобається крутитися з довгим волоссям. Це я після того, як пропилососила вітальню. Під пісню Ленні Кравіц весело танцювати… Моя червона фарба змилася з волосся, тоді душ нагадував місце злочину, – написала Спірс.

Нагадаємо, що Брітні Спірс видалила свій акаунт в Instagram через день після оголошення про заручини – 14 вересня. У Twitter виконавиця пояснила, що їй захотілося відпочити, але шанувальникам нема про що хвилюватися, оскільки незабаром вона відновить акаунт.

Зробити перерву Спірс захотіла на честь заручин із фітнес-тренером Семом Асгарі, з яким вона заручилася 13 вересня. Обранець 39-річної виконавиці молодший за неї на 12 років.

Фітнес-тренер і артистка почали зустрічатися в 2016 році, а познайомилися на зйомках кліпу до пісні Slumber Party.