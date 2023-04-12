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Бред Пейслі заспівав Червону руту в центрі Києва

12 Квітня 2023, 15:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бред Пейслі

Американський кантрі-виконавець Бред Пейслі приїхав в Україну. Триразовий володар Греммі виконав свої пісні в центрі Києва та разом з українцями заспівав легендарну Червону руту.

Відео з Бредом Пейслі в Києві у Facebook оприлюднив гонщик та автоспортивний журналіст Олексій Мочанов. Так, музикант заспівав, підігруючи собі на гітарі, біля метро та на тлі військової техніки біля Михайлівського Золотоверхого собору. Навіть дощ не зупинив зірку, яка підтримує Україну в повномасштабній війні.

На імпровізованому виступі Бреда зібралися журналісти і українці, які проходили повз. Він виконав не тільки свої пісні, а й заспівав українською мовою Червону руту.

Наприкінці січня 2023 року Бред Пейслі став амбасадором United24. Він підтримуватиме напрямок Відновлення України.

Сам музикант тоді під час онлайн-зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що йому дуже пощастило приєднається до платформи, яка допоможе йому допомогти нашій країні.

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Бред Пейслі Підтримка України
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