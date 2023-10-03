Акторка Ксенія Мішина показала, як її 11-річний син Платон виконує небезпечний трюк на знімальному майданчику. Хлопчик почав зніматися в кіно і це його перша робота.

Платону дісталася роль у серіалі, він грає кримського татарина Фікрета. Ксенія пожартувала, що нарешті дочекалася того моменту, коли син почав заробляти гроші.

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Крім того, Мішина розповіла, що Платону потрібно буде зістрибнути з другого поверху в коробки, але спершу його вчать це робити на маленькій висоті.

– Мій син – каскадер. Буде знімати трюк… Сам ухвалив рішення. Я не проти, – зазначила акторка.

Після вона показала, як хлопчик повторює те саме, але вже стрибає з балкона другого поверху.

– Боялися всі, крім мене. Пишаюся тобою, сину, – наголосила Мішина.

Також акторка розповіла, що з дитинства вчить сина нічого не боятися. Перед трюком вони багато розмовляли і Платон самостійно ухвалив рішення це зробити, незважаючи на те, що Ксенію відмовляли колеги по знімальному майданчику.