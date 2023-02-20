Акторка Анна Саліванчук розповіла про неадекватного водія, який переслідував її на дорозі. Він кричав, лякав і бив кулаками по авто артистки.

Як розповіла Анна в Instagram-stories, вона їхала в Києві по Подолу, коли якийсь чоловік пересувався на Skoda Octavia по середині дорозі. Саліванчук вирішила його об’їхати, і, схоже, даремно.

– Об’їхала, їду собі далі. Раптом він починає мене переслідувати, намагається підбити з різних сторін, я потрапляю в пробку. Він вискакує з машини, починає сильно кричати. Я не відкривала двері, вікно, мені було дуже страшно, настільки, що я навіть не здогадалася взяти телефон і записати те, як він кричав, – сказала актриса.

Згодом чоловік став перед машиною Анни, щоб вона не могла проїхати. Створивши ще більшу пробку, інші водії почали сигналити, тоді Саліванчук вирішила відкрити вікно.

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– Він почав кричати, що з мого колеса вискочив камінчик і як би я винна в тому, що у нього є одна маленька подряпина на його авто. Я вийшла з машини, подивилася на це, сіла в авто і поїхала. Він далі продовжив мене переслідувати. Їхав, сигналив, знімав. Я намагалася від нього втекти. Мені було страшно, треба було викликати поліцію, але я спізнювалася, – розповіла акторка.

Сховатися від неадекватного водія Анні вдалося, загубившись в потоці інших машин. Через трохи часу Анна пояснила, чому не стала знімати чоловіка на відео – він бив кулаками по її авто.

– Я боялася, що він розіб’є скло в машині, і воно потрапить мені на обличчя… Я думала, що якщо дістану телефон і буду знімати, він точно розіб’є скло. Тільки зараз зрозуміла, чому я цього не зробила. Було дуже страшно. Досі не можу відійти, – зізналася Саліванчук.

До слова, спізнювалася Анна до лікаря. Нещодавно ми писали про те, що Саліванчук зламала собі ніс і отримала струс мозку. Після зірці зробили операцію, тому зараз потрібно показуватися медикам.