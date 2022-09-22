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Босяцький підгін! Даніель Салем показав, що Тіна Кароль купила для передової

22 Вересня 2022, 15:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Босяцький підгін! Даніель Салем показав, що Тіна Кароль купила для передової

Телеведучий Даніель Салем, котрий захищає Україну, показав, як співачка Тіна Кароль допомогла йому з побратимами.

В Instagram він оприлюднив відео, в якому подякував артистці та її благодійному фонду за автомобіль для бойових завдань.

– Розвідгрупа 12 друзів Оушена дуже вдячна Тіні Кароль та її фонду за такий босяцький підгін. Слава Україні! Тіна, дякую, – сказав Даніель.

Також він висловив подяку співачці за те, що та веде війну на культурному фронті.

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– Моя Водолій, люблю, обіймаю, дякую! За те, що ти своїми вчинками, піснями поєднуєш Україну, мотивуєш бійців, які захищають нашу рідну країну щодня. Я завжди казав тобі, що ти посол серця, – зазначив Салем.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль допомогла зібрати до школи дітей українських захисників полку Азов. Зробила артистка це разом із своїм благодійним фондом.

Річні рюкзаки вирушили до першокласників.

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Теги
Благодійність Війна в Україні Тіна Кароль
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