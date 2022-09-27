Борис Мойсеєв помер на 69-му році життя. Про смерть співака повідомив його артдиректор Сергій Горох 27 вересня.

– Він помер сьогодні о 2-й годині, – заявив артдиректор співака.

За заявами ЗМІ, Горох виявив тіло Мойсеєва в його квартирі, коли прийшов провідати артиста після нещодавно перенесеного інсульту.

Горох додав, що побачивши Мойсеєва непритомним, одразу ж викликав швидку. Після приїзду лікарі змогли лише констатувати смерть.

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Відомо, що Мойсеєв пережив три інсульти – попередні були у 2010 та 2015 роках. Вже у 2020 році стан здоров’я артиста погіршився, і останнім часом його було паралізовано.

Про дати церемонії прощання і похорону Мойсеєва ще нічого не відомо.

Біографія Бориса Мойсеєва

Борис Мойсеєв народився 4 березня 1954 року в Могильові, в жіночій виправній колонії. Він ріс без батька, а його мати була політв’язнем. Після навчання у Мінську, Борис працював і на території України – у Харківському театрі опери та балету. З посади артиста він зміг домогтися роботи хореографом-постановником.

Він також перебував у трупі Пугачової, після чого розпочав свою сольну кар’єру. Мойсеєв також встиг показати свою творчість на Бродвеї – в 1998 році він представив виставу Падший ангел, яку присвятив коханню.

За своє життя Борис Мойсеєв знявся у величезній кількості кліпів, фільмів і випустив десятки пісень.

У червні 2022 року пішов із життя ще один російський співак – помер Юрій Шатунов. Відомо, що артист мав проблеми з серцем, а саме обширний інфаркт. Юрій помер у кареті швидкої допомоги.