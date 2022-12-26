Американська співачка Вітні Г’юстон боролася з наркотичною залежністю аж до смерті. Про це розповів її музичний продюсер Клайв Девіс, який був вражений її смертю.

– Я був із нею за 48 годин до її смерті. Мені ніколи не спадало на думку, що вона помре за два дні, — заявив Девіс у новому інтерв’ю Page Six.

Не секрет, що Г’юстон боролася з наркозалежністю протягом усього свого життя і навіть була в реабілітаційному центрі.

– Вона показувала мені, що робила у реабілітаційному центрі. Я пам’ятаю, як вона кинула курити, як відкашлювалася через цигарки. І вона хотіла почати ходити до студії. У цей період вона робила героїчні спроби відмовитися від наркотиків та реабілітуватися, – додав музичний продюсер.

Нагадаємо, що співачка померла 11 лютого 2012 року. Тоді її знайшли непритомною у ванній. Правоохоронці заявили, що смерть була випадковою, а в її тілі виявили наркотики.

Зараз дивляться

У вересні 2021 року стало відомо, що Warner Bros. перезніме легендарну кінострічку Охоронець, у головних ролях якої зіграли Вітні Х’юстон та Кевін Костнер. Оригінальну картину було знято у 1992 році, і тепер кінокомпанія збирається її оновити, представивши глядачам чудову історію. Щоправда, про дату виходу поки що говорити зарано.