28 червня мільйони українців відзначають важливе державне свято – День Конституції України. У 2022 році ми активно боремося за свою свободу, незалежність та територію.

Свято стосується всіх українців, у тому числі й наших зірок, які поділяють радість важливої ​​події зі своїми фанатами.

Привітання зірок із Днем Конституції України – читайте на Фактах ICTV.

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Співачка Jerry Heil на честь важливої ​​дати опублікувала відео, на якому вона у 2016 переспівала пісню Мить Океана Ельзи.

– Із Днем Конституції! Ще мить – і ми побачимо, як довкола світає! Ми споглядатимемо мирний світанок і Біблія та Конституція стануть нашими настільними книгами. Ще мить, – додала зірка.

Надя Дорофєєва також привітала всіх із цим днем. Вона заявила, що в умовах війни ціна прав та свободи відчувається особливо сильно.

– Зараз кожен українець як ніколи відчує ціну власних прав та свободи! Адже кожен бореться за них на своєму фронті. Із Днем Конституції, рідні! – заявила Надя.

Ведучий Володимир Остапчук коротко привітав українців.

– З Днем Конституції України. Вітання, мої найкращі! – поділився радістю свята Володимир.

Відома українська блогерка Саша Пустовіт також привітала українців.

– Ми не обирали, захищати першу статтю конституції чи дотримуватися першої заповіді Божої. Бог на нашому боці. Він каже, що захищати рідну оселю від нечисті – не гріх. Гріх – її не боронити. Наша територія в межах чинних кордонів є цілісною та недоторканною. З Днем Конституції, – заявила зірка.

Блогер Даша Квіткова опублікувала у себе в Instagram відеозвернення президента України Володимира Зеленського до Дня Конституції.

– Незламні громадяни незламної країни, – підписала ролик Даша.

Ведучий Слава Дьомін вирішив помріяти, який подарунок можна вручити Україні на День Конституції. Він опублікував ролик із Кремлем у полум’ї, біля якого Віктор Павлик говорить фразу зі своєї пісні Ще два тижні – і запалає.

До привітань приєдналася й Леся Нікітюк.

Мультиартист Дмитро Монатик показав своїх дітей та поділився своїми мріями у цей важливий день.

– Я мрію, щоб наші діти жили у мирній, квітучій, правовій, сучасній та вільній Україні. Вірю, що так буде. З Днем Конституції! – заявив артист.

Актор і ведучий Сергій Середа опублікував знімок зі своєю дружиною та дитиною. Він розповів, що зараз важливо для кожного з нас.

-У цей тяжкий час для нашої країни дуже важливо не забувати про такі важливі речі як: свобода, право, людяність, справедливість! Це те, що є основою Конституції України та відрізняє нас від потвор, які марно намагаються перетворити нашу країну на болото! Із Днем Конституції! Слава Україні! Слава ЗСУ! – додав Сергій.

Гурт Океан Ельзи опублікував знімок пари у військовій формі, яка тримає прапор України у полі.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що означає для нього Конституція України.

– Неможливо жити в країні, критикувати чи розвивати її, не знаючи правил, за якими вона існує. А наше з вами завдання зараз – продовжувати рухати країну. Щоб робити армію сильнішою. Щоб ті, хто нас захищають, повернулися до крутої держави, гідної їх, – заявив Євген.

Співачка Ольга Цибульська нагадала про важливі положення Конституції України, які має знати кожен українець.