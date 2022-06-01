Співачка MamaRika розповіла, як телеведуча Регіна Тодоренко затуляла рота тим, хто намагався до неї достукатися щодо повномасштабної війни в Україні.

Виконавиця зазначила, що мовчання російських колег чи українських зірок, які живуть у РФ, про війну – певна драма.

– Ти начебто знаєш людину, а вона потім взагалі розвертається в інший бік і шокує своїми діями. Дуже багато розчарувань. Я можу сказати одне, є поняття карми, і воно все повертається. Вони своїм мовчанням роблять великий злочин, – зазначила MamaRika.

Вона сказала, що особисто в неї ні з ким із зірок, які мовчать, не було діалогу, оскільки багато хто з них навіть не відповідає на повідомлення.

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– Мої люди, друзі стукали особисто до Регіни Тодоренко, але вона блокувала всіх. Так людина намагалася заткнути рота тим, хто пробував до неї достукатися і запитати: Що ти робиш? Зупинися. Не йди на поводу зони комфорту свого життя. Це, мабуть, страшно – втратити роботу, гроші, репутацію, яку вона там собі заробила, – поділилася артистка.

MamaRika додала, що батьки Тодоренко живуть у сусідньому селі батьків її чоловіка, коміка Сергія Середи.

– Я можу уявити, який стрес переживає її мати щодня. Її сім’я в цьому перебуває, і вона мовчить. Що можна сказати? Бог суддя цій людині. Це при тому, що вона зараз чекає на дитину і є мамою сина. Мовчить у той момент, коли з нашими дітьми відбувається звірство. Як це можна назвати? Як після цього дивитися на себе у дзеркало? – емоційно висловилася співачка.

Артистка зізналася, що на багатьох поставила хрест, і сказала, що ми ніколи не маємо забути зрадників.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко родом із Одеси. Зараз ведуча разом із сином і чоловіком, російським співаком Владом Топаловим живе в РФ.

Своє мовчання про війну у рідній країні Тодоренко намагалася виправдати кілька разів. Одна з причин – різні погляди з чоловіком на такі питання.