Українська блогерка Софія Стужук показала свого нового бойфренда. Наразі пара разом із дітьми відпочиває в Дубаї.

На особистій сторінці в Instagram Софія оприлюднила серію фото, на яких позує в обіймах чоловіка. Обличчя обранця Стужук приховала, оскільки його ім’я та особистість хоче поки тримати у секреті.

– Блогерське серце ледве витримує не показувати Вам найприголомшливішого чоловіка на світі. Але хоч би просто знайте, що він є, – написала Стужук.

Раніше в інтерв’ю програмі Ходят слухи Софія розповідала, що їхні стосунки тривають три місяці. З бойфрендом вона познайомилася у клубі, вони разом провели ніч і після цього почали спілкуватися. Нещодавно закохані разом відпочивали у Ризі.

У коментарях до фото підписники Стужук намагаються розсекретити особистість чоловіка.

Ми його портрет вже за частинами тіла зібрали.

З різних фото з ним можна вже скласти колаж, щоб зрозуміти який він має вигляд.

Цікаво, звичайно! Але ми зачекаємо, поки зовсім не витримає.

Ми вже майже фоторобот склали.

Як класно бачити вас такою щасливою і коханою! Як романтично.

Соня, та покажіть вже своє щастя, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що до 2020 року блогерка перебувала у шлюбі з фітнес-тренером Дмитром Стужуком. Вони прожили разом шість років та виховували трьох дітей: Девіда, Лоліту та Олівію.

Навесні 2020 року пара оголосила про розлучення, а 16 жовтня того ж року Дмитро помер від ускладнень Covid-19.