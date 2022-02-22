Українська блогерка Софія Стужук показала свого нового бойфренда. Наразі пара разом із дітьми відпочиває в Дубаї.
На особистій сторінці в Instagram Софія оприлюднила серію фото, на яких позує в обіймах чоловіка. Обличчя обранця Стужук приховала, оскільки його ім’я та особистість хоче поки тримати у секреті.
– Блогерське серце ледве витримує не показувати Вам найприголомшливішого чоловіка на світі. Але хоч би просто знайте, що він є, – написала Стужук.
Раніше в інтерв’ю програмі Ходят слухи Софія розповідала, що їхні стосунки тривають три місяці. З бойфрендом вона познайомилася у клубі, вони разом провели ніч і після цього почали спілкуватися. Нещодавно закохані разом відпочивали у Ризі.
У коментарях до фото підписники Стужук намагаються розсекретити особистість чоловіка.
- Ми його портрет вже за частинами тіла зібрали.
- З різних фото з ним можна вже скласти колаж, щоб зрозуміти який він має вигляд.
- Цікаво, звичайно! Але ми зачекаємо, поки зовсім не витримає.
- Ми вже майже фоторобот склали.
- Як класно бачити вас такою щасливою і коханою! Як романтично.
- Соня, та покажіть вже своє щастя, – пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що до 2020 року блогерка перебувала у шлюбі з фітнес-тренером Дмитром Стужуком. Вони прожили разом шість років та виховували трьох дітей: Девіда, Лоліту та Олівію.
Навесні 2020 року пара оголосила про розлучення, а 16 жовтня того ж року Дмитро помер від ускладнень Covid-19.