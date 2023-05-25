Співачка Бланка, яка представляла Польщу на Євробаченні 2023, відреагувала на скандал навколо проросійських заяв її брата. Артистка заявила, що вона за Україну у війні, тож заперечує підтримку РФ від її родича.

Бланка говорить, що із сумом прочитала заяви українських ЗМІ про проросійську позицію її брата. Артистка категорично не згодна з цією інформацією.

– Я завжди і навіки всім серцем з українським народом. Я підтримувала вас від самого початку, і вся моя сім’я співпереживає стражданням українського народу від звірячих атак. Ми ніколи не підтримували й не підтримуємо агресію проти України, – заявила Бланка.

Співачка з Польщі заявила, що скандал навколо її брата є абсурдним і “змушує її відчувати біль”. Окрім цього, зірка хоче приїхати з концертом до нашої країни.

– Сподіваюся, що зможу якомога скоріше відвідати вашу прекрасну країну і виступити у вільній Україні, – заявила артистка.

Нагадаємо, що скандал навколо зірки почався через її родичів – брат Бланки опублікував пост на підтримку РФ і війни в Україні. Він уже видалив публікацію, але користувачі мережі встигли її зберегти. У публікації йшлося про нібито українця, який розповів “усю правду” про війну і “київський режим нацистів”.