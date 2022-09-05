Осінь – час кінопрем’єр. Саме час ознайомитись зі списком картин, які точно варті уваги. І хоча в умовах війни похід до кінотеатру може бути небезпечним, це не зупинить кіноманів.

Найочікуваніші фільми цієї осені – далі в матеріалі.

Квиток до раю

Зараз дивляться

Джордж Клуні та Джулія Робертс поєднуються для старої доброї романтичної комедії. Картина розповість про розлучену пару, яка спробує повернути свої стосунки.

Прем’єру заплановано на 21 жовтня.

Піноккіо

Це класична картина від Disney+ у новій обгортці. Без будь-яких нововведень, глядачі побачать усіма давно знайому казку.

Вихід запланований на 8 вересня на Disney+

Жінка-король

Майбутній американський історичний фільм, головну роль якого зіграє Віола Девіс. Прем’єра відбудеться 16 вересня.

Blonde

Розповідь Ендрю Домініка про життя Мерилін Монро з рейтингом уже наробила галасу. Ана де Армас грає легенду голлівудського екрана, а також Норму Джин Мортенсен, яка жила поза сценою. В інтерв’ю Домінік попередив, що блондинка зможе закохати у себе глядачів – це головне призначення картини.

Реліз – 16 вересня.

Чорний Адам

Дуейн Джонсон у головній ролі покаже долю попередника Шазама Закарі Леві, Чорний Адам прокидається у наші дні заради справедливості у всьому світі. Прем’єра – 21 жовтня.

Ножі наголо 2

Це майбутній фільм із Деніелом Крейгом у головній ролі. Детектив знову береться до справи, щоб розкрити загадкове вбивство на острові.

Прем’єра відбудеться 10 вересня на кінофестивалі у Торонто.

Фабельмани

Це майбутній фільм американського режисера Стівена Спілберга. Стівен вирішив показати свою юність – картина буде біографічною, або просто заснованою на основних подіях юності режисера. Це точно буде особистий фільм легенди кіно.

Реліз заплановано на 11 вересня у кінофестивалі у Торонто.

Чорна пантера: Ваканда назавжди

Це майбутній американський супергеройський фільм, що базується на персонажі видавництва Marvel Comics Чорній пантері. Незабаром глядачі побачать нові битви за Ваканду, яка все залишається ласим шматочком.

Прем’єра – 11 листопада.