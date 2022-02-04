Статки американського медіамагната, співзасновника Facebook Марка Цукерберга скоротилися на $29,7 млрд за один день. Це сталося у четвер, 3 лютого, на тлі падіння акцій Meta Platforms.

Поточний стан підприємця, за даними Forbes, оцінюється в $84,8 млрд. Варто зазначити, що з літа 2015 року Цукерберг не входить до 10 найбагатших людей у ​​світі.

Так, акції Meta впали на 25%, внаслідок чого вартість компанії знизилася більш ніж на $200 млрд. Це максимальне падіння за одну сесію за всю історію торгів акціями американських компаній.

Минулої торгової сесії капіталізація Meta становила понад $900 млрд, наразі — трохи більше ніж $670 млрд.

Відбулося різке падіння після виходу фінансового звіту Meta за четвертий квартал 2021 року, в якому йшлося про скорочення чистого прибутку на 8%.

Раніше від падіння акцій постраждав американський мільярдер Ілон Маск. Так, у листопаді 2021 року підприємець оголосив про продаж 10% акцій Tesla, після чого його статки скоротилися на $35 млрд. Крім того, минулого тижня Bloomberg повідомив, що Маск збіднів ще на $25,8 млрд.

Варто зазначити, що сьогодні, 4 лютого, найбільшій у світі соцмережі виповнилося 18 років. Факти ICTV вирішили згадати про найгучніші скандали навколо Facebook.