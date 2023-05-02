Американська співачка Шер розійшлася зі своїм коханим, музикантом Александром Едвардсом.

Джерела, близькі до пари, кажуть, що 76-річна виконавиця не разом зі своїм 36-річним обранцем уже кілька тижнів. Хто став ініціатором розриву – невідомо.

Ані Шер, ані Александр офіційно своє розставання не підтвердили.

Перша інформація про стосунки Шер і Олександра з’явилася восени 2022 року. Тоді після хвилі хейту через різницю у віці співачка заявила, що кохання не знає математики.

Ба більше, стало відомо, що пара ніколи не була заручена, незважаючи на те, що наприкінці грудня Шер похвалилася каблучкою з діамантом від 36-річного хлопця.