Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Більше не разом. 76-річна Шер розійшлася з 36-річним коханим

2 Травня 2023, 14:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шер
Джерело: Getty Images

Американська співачка Шер розійшлася зі своїм коханим, музикантом Александром Едвардсом.

Джерела, близькі до пари, кажуть, що 76-річна виконавиця не разом зі своїм 36-річним обранцем уже кілька тижнів. Хто став ініціатором розриву – невідомо.

Ані Шер, ані Александр офіційно своє розставання не підтвердили.

Перша інформація про стосунки Шер і Олександра з’явилася восени 2022 року. Тоді після хвилі хейту через різницю у віці співачка заявила, що кохання не знає математики.

Ба більше, стало відомо, що пара ніколи не була заручена, незважаючи на те, що наприкінці грудня Шер похвалилася каблучкою з діамантом від 36-річного хлопця.

Читайте також:
ШерВін військовий злочинець і масовий вбивця. Шер опублікувала зображення повішеного Путіна

Джерело
TMZ
Теги
Шер
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь