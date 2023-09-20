Перша леді України Олена Зеленська знову прославила на весь світ талант українських дизайнерів. Для зустрічі з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом дружина президента обрала символічний костюм від Андре Тана.

Дизайнер пояснив, що біле облямування на піджаку символізує прагнення та надії українського народу. Адже після чорної смуги завжди настає світла. Тканина костюма вироблена майстрами з чернігівської вовни.

– З Чернігова — до Нью-Йорка, а далі на шпальтах ЗМІ з усього світу! Дякуємо Олені Зеленській за підтримку вітчизняного виробника, а ЗСУ та українському народові — за мужність, силу та надію! – вказано на сторінці українського бренду.

До США Олена Зеленська прибула, щоби долучитися до заходів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Зокрема, перша леді взяла участь у дискусії, присвяченій захисту українських дітей в умовах війни.