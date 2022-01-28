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Біль гірший, ніж під час пологів: Наталка Денисенко 40 хвилин простояла на цвяхах

28 Січня 2022, 14:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Біль гірший, ніж під час пологів: Наталка Денисенко 40 хвилин простояла на цвяхах
Джерело: Наталка Денисенко

Українська акторка, зірка серіалу Кріпосна Наталка Денисенко похвалилася своїм досягненням. Артистка простояла на цвяхах 40 хвилин.

В Instagram Денисенко поділилася відео, на якому продемонструвала свою першу практику цвяхостояння. В ролику видно, як акторка переживає різні стадії – гнів, заперечення, прийняття.

Спочатку Наталка кричить від болю, проте згодом їй починає подобатися те, що відбувається.

– Я казала, що це не для мене, і це не моє. А виявляється, друзі, я переможець, – сказала Наталка.

Також вона поділилася, що для неї це виявилося в тисячі разів болючішим, ніж вона могла собі уявити. У коментарях до публікації Денисенко зазначила, що цей біль гірший, ніж під час пологів, оскільки все відбувається раптово та різко.

– Коли я тільки ступила перші хвилини, то репетувала, нецензурно висловлювалася, злилася, кричала, що незручно поставила ногу і не зможу, що це не для мене. Потім у мене була паніка, мене трусило і я не могла заспокоїтися. Казала, що нічого не хочу, що я слабка і більше не можу, – поділилася Наталка.

Денисенко сказала, що для неї сенс полягав у тому, щоб заспокоїти свій розум і трансформувати цей нестерпний біль у спокій, і навіть задоволення.

– Це дуже глибока психологічна робота з підсвідомістю, і в процесі ти дізнаєшся про себе більше, ніж за річною роботою з психологом… Я простояла понад 40 хвилин, я була в шоці, адже здавалося, що минуло всього 15, – зазначила акторка.

Також вона подякувала своїй наставниці та зазначила, що без неї не простояла б і п’яти секунд.

Раніше Наталка Денисенко згадала, як Андрій Федінчик покинув дружину заради неї. Акторка познайомилася з чоловіком на знімальному майданчику, проте він тоді був одружений з іншою.

За словами акторки, їй було соромно за свої почуття, і вона не збиралася відбивати Андрія в дружини.

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