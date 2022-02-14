11 лютого культовий серіал Друзі став доступним на китайських стримінгових платформах. Користувачі помітили, що шоу зазнало цензури.

Наприклад, у другій серії першого сезону вирізали діалог зі згадкою дружини Росса, оскільки та розлучилася з героєм через кохання до жінок.

Також із серіалу прибрали сцену з поцілунком Джоуї та Чендлера, а у субтитрах зникла фраза “жінки можуть отримувати множинні оргазми”. Її змінили на “жінки постійно пліткують”. Причому змінили лише картинку — звуковий супровід не зазнав змін.

Китайські фанати серіалу почали висловлювати своє невдоволення у соцмережах – у місцевій соціальній мережі любителі шоу запустили хештег FriendsCensored. Щоправда, адміністрація сайту оперативно видалила його згадку.

Серіал Друзі не вперше з’являється на ринку Китаю — він був доступний ще у 2012 році, і тоді шоу не цензурували. Втім, вже у 2013 році проєкт видалили з місцевих онлайн-кінотеатрів через ліцензію. У Китай шоу повернулося на тлі популярності спецепізоду Друзі: Возз’єднання, який на момент прем’єри сподобався далеко не всім.

Багато кіноманів люблять розглядати кожен кадр у своїх улюблених серіалах чи фільмах. Так, у новому фільмі Матриця головний герой Нео сидить у кафе під фотографією молодого Кіану Рівза.