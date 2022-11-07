7 листопада завершилося голосування за суддів українського Нацвідбору на Євробачення 2023 року, але без скандалу не обійшлося. Все через дивний підрахунок голосів користувачів сервісу Дія – саме вони вирішували, хто займе крісло журі.

На незвичайні підрахунки звернула увагу українська артистка Тіна Кароль, яка претендувала на крісло судді.

Аналітика від Суспільного показала, що Юлія Саніна отримала 15,69% голосів від загальної кількості, але Дія заокруглила значення до 16%.

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Водночас у Тіни Кароль все інакше – Суспільне вказало на 15,68% голосів, але Дія заокруглила до значення в 15,67%.

Кароль відреагувала на це й опублікувала Stories з підрахунками.

– Чому 15,68 – це 15, а 15,69 – це 16. Без образ – просто фан, – коротко прокоментувала артистка.

Нагадаємо, що загалом проголосувало 505 536 осіб. Саніна відірвалася від Тіни лише на 116 голосів, що дуже мало з огляду на кількість учасників.

Тож членами журі на Нацвідборі Євробачення 2023 року мають стати Джамала, лідер групи Антитіла Тарас Тополя та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна. Після відбору трійка має підписати договір, за яким вони входитимуть до складу журі.

Якщо хтось не підпише контракт, то Кароль має всі шанси отримати його місце. Нагадаємо, що торік артистка вже відбирала тих, хто представляв Україну на конкурсі.

Остаточний список тих, хто буде судити музикантів, ми дізнаємося до середини листопада 2022 року.