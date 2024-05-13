Реперка Alyona Alyona повернулася до Києва з Мальме, де разом з колегою Jerry Heil представила Україну на Євробаченні 2024. На столичному вокзалі її зустрічали батьки та численні представники ЗМІ. В момент прибуття потягу грала пісня Teresa & Maria, з якою дует взяв бронзу на пісенному конкурсі.

Alyona Alyona повернулася в Україну

За словами реп-виконавиці, її напарниця просто зі Швеції вирушить на Каннський кінофестиваль, де має виступити. Alyona Alyona прибула у футболці із закликом звільнити захисників Азовсталі, що її носила і в Мальме.

Без Jerry Heil: Alyona Alyona повернулася з Євробачення 2024 / 3 зображення

Також артистка розповіла про враження від третього місця для України.

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– Ми задоволені. По-перше, враховуючи, що нам дали другий порядковий номер, по-друге, ми виграли два роки тому і це було просто нереально пробиватися. Ну, і з тим, які нам бали журі поставило, ви самі все бачили. Те, що ми увійшли в трійку лідерів – це просто вау, це показник того, що всі українці вміють обʼєднуватися, – поділилася Alyona Alyona.

Учасниця Євробачення 2024 додала, що цього року на конкурсі діяли дуже суворі правила щодо політичних гасел та заяв. Проте Україна все одно нагадала про те, що прагне перемоги та миру.