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Без хеппі-енду: Алекс Топольський згадав перше кохання

29 Жовтня 2022, 17:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Без хеппі-енду: Алекс Топольський згадав перше кохання
Джерело: Алекс Топольський

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський вирішив відверто поговорити з шанувальниками і розповісти їм про своє перше кохання.

Каже, дівчину звали Юлія, познайомилися вони понад 15 років тому у Львові. Кілька разів бачилися і перетиналися поглядами, проте Алекс боявся підійти познайомитися.

– Одного разу я все ж набрався сміливості і підійшов… Вона йшла з мамою, я пробурмотів щось типу – Ти класний маєш вигляд, сходимо в кав’ярню? Мені так подобалося, коли вона усміхалася, тому часто придумував, що б приємного для неї зробити, – поділився 32-річний Топольський.

Згадує, як одного ранку вирішив зробити Юлії сюрприз. Пішов у кав’ярню, накупив круасанів і годину біля під’їзду чекав, щоб зайти.

Зараз дивляться

– Це було 7 ранку. Залишив їй цей пакетик на ручці дверей. Нам було просто добре разом, більше нічого не турбувало. Завжди були на одній хвилі… Ще пам’ятаю, як взяв машину тата, він цього не дозволяв, але все таки. Взяв Юлю, накупив цукерок, вина, ми поїхали в парк дивитися кіно під відкритим небом… Це було дуже круто, – каже Холостяк.

У результаті історія не отримала хепі-енду. Через рік Юлія разом із батьками переїхала в інше місто.

Зараз Алекс – герой Холостяка 12, за чиє серце і увагу змагаються дівчата. Реаліті було зняло до повномасштабної війни, проте перший випуск показали тільки 28 жовтня.

Як пройшов перший випуск Холостяка 12  – читайте на Фактах ICTV.

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