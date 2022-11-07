Співачка Тіна Кароль поділилася новими портретними знімками, на яких постала без фільтра.

Фото артистка розмістила в Telegram-каналі. На відміну від багатьох інших соцмереж, в месенджері немає функції накладання масок на обличчя. Незважаючи на це, Тіна Кароль часто ділиться своїми кадрами і думками саме в ньому.

На знімках виконавиця позує в блакитній толстовці на блискавці. На обличчі артистки практично немає макіяжу, лише акцент на губи.

Зараз дивляться

– Без фільтрів, як є, – підписала співачка знімки.

Шанувальники засипали артистку компліментами, зазначивши, що вона має прекрасний вигляд.

Не потрібно фільтрів! Так хочеться подивитися на реальну людину, натуральність завжди цінується більше.

Та ніякі фільтри поруч не стояли! Красива.

Ти прекрасна.

Красива і талановита.

Яка гарна… А очі, – пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль чуттєво виконала легендарні Чорнобривці. Композицію артистка присвятила матерям українських захисників.