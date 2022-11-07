Співачка Тіна Кароль поділилася новими портретними знімками, на яких постала без фільтра.
Фото артистка розмістила в Telegram-каналі. На відміну від багатьох інших соцмереж, в месенджері немає функції накладання масок на обличчя. Незважаючи на це, Тіна Кароль часто ділиться своїми кадрами і думками саме в ньому.
На знімках виконавиця позує в блакитній толстовці на блискавці. На обличчі артистки практично немає макіяжу, лише акцент на губи.
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– Без фільтрів, як є, – підписала співачка знімки.
Шанувальники засипали артистку компліментами, зазначивши, що вона має прекрасний вигляд.
- Не потрібно фільтрів! Так хочеться подивитися на реальну людину, натуральність завжди цінується більше.
- Та ніякі фільтри поруч не стояли! Красива.
- Ти прекрасна.
- Красива і талановита.
- Яка гарна… А очі, – пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль чуттєво виконала легендарні Чорнобривці. Композицію артистка присвятила матерям українських захисників.