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Без фільтрів, як є: Тіна Кароль показала себе без “масок”

7 Листопада 2022, 09:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Без фільтрів, як є: Тіна Кароль показала себе без “масок”

Співачка Тіна Кароль поділилася новими портретними знімками, на яких постала без фільтра.

Фото артистка розмістила в Telegram-каналі. На відміну від багатьох інших соцмереж, в месенджері немає функції накладання масок на обличчя. Незважаючи на це, Тіна Кароль часто ділиться своїми кадрами і думками саме в ньому.

На знімках виконавиця позує в блакитній толстовці на блискавці. На обличчі артистки практично немає макіяжу, лише акцент на губи.

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– Без фільтрів, як є, – підписала співачка знімки.

Шанувальники засипали артистку компліментами, зазначивши, що вона має прекрасний вигляд.

  • Не потрібно фільтрів! Так хочеться подивитися на реальну людину, натуральність завжди цінується більше.
  • Та ніякі фільтри поруч не стояли! Красива.
  • Ти прекрасна.
  • Красива і талановита.
  • Яка гарна… А очі, – пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль чуттєво виконала легендарні Чорнобривці. Композицію артистка присвятила матерям українських захисників.

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