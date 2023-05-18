18 травня в Україні відзначається День вишиванки. Це важливе свято для всіх нас – воно нагадує про нашу культурну унікальність, побут наших предків і важливість нашої історії. У свято заведено вітати один одного, і українські знаменитості також не втрачають моменту.

Привітання зірок із Днем вишиванки – далі в матеріалі.

Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова виклала сімейний фотосет у вишиванках. Разом із сином вони позують на камеру в зелених сорочках із чорно-червоним орнаментом.

– З Днем вишиванки. Це символ краси та національної ідентичності народу, а також оберіг кожного українця, – заявила Катя.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук приєднався до привітань і розповів, яка сорочка йому подобається найбільше.

– Одна з моїх улюблених – білим по білому. І, звичайно, попереду Перемога, – заявив Святослав.

Модель і учасниця реаліті Холостяк 12 Катерина Лозовицька також покрасувалася перед фанатами вишиванкою.

– І попри те, що мої перші вишиванки з’явилися тільки цього року, ніколи не пізно стати ближче до української культури. Це про споконвічні народні традиції, про сприйняття себе та самоідентичності, це про історію та наших прекрасних людей, – вважає Лозовицька.

Співачка і модель Даша Астаф’єва привітала українців не тільки з Днем вишиванки, а й Днем краси.

– Значення вишиванки неможливо переоцінити. Одягти її сьогодні – це сказати, що вірний своєму серцю, людям і країні. Це віддзеркалити любов до життя, за яке наші воїни щодня проливають густу кров, – червону як орнамент на наших грудях. Вітаю вас зі святом краси! Так, воно сьогодні, а не 8 березня, – запевняє Даша.

Модельєр Андре Тан показав, що вишиванка це не лише читання нашої історії, а й красивий елемент в одязі.

– Вишиванка – національний символ, який має глибоке коріння і сягає сотень років. Але, крім того, вишиванка – це стильно, дуже красиво і – це наше. Сьогодні вона завойовує серця людей по всьому світу і стала трендом, який підкреслює нашу національну ідентичність, – заявив Тан.

Дружина ведучого Григорія Решентіка Христина Решетнік покрасувалася в національному українському вбранні.

– Українське вбрання – найколоритніше і найкрасивіше! Воно має особливу енергію. З Днем Вишиванки, українці. Бережіть наш генетичний код, – заявила блогерка.

Співачка Аліна Гросу показала, як шанує традиції на День вишиванки в Україні.

Ведуча Леся Нікітюк показала, у чому красуватиметься на свято.

Співачка alyona alyona показала спільний знімок з Jerry Heil у вишиванках. Зірка закликала об’єднуватися, адже вишиванка – символ єдності для українців.

Олеся Жураковська захопила шанувальників своїм знімком, де вона у вишиванці обіймає білу кізочку.

Співачка Наталія Могилевська на День вишиванки закликала берегти та поширювати наші традиції, адже це наша спільна культура та спадщина.

Оля Цибульська покрасувалася одразу в трьох варіантах вбрання справжньої українки, привітала всіх зі святом і закликала прихильників обрати найвдаліший образ.

Дружина Дмитра Монатика Ірина Монатик показала спільний зі своїм чоловіком знімок у вишиванках. Пара позує на камеру на Андріївському узвозі в Києві.

Фешн-фотограф Соня Плакидюк показала чорну вишиванку з різнокольоровими орнаментами в піксель.

Співачка Софія Ротару показала себе у вишиванці, долучившись до привітань у своїй манері.