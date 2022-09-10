Берешся – роби це добре. Тарас Тополя зізнався, чи планує йти в політику

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя не виключив, що колись вирішить зайнятися політичною кар’єрою. Втім робити це зараз музикант не планує.

– Якщо ти берешся за щось, роби це добре. Я не розумію, як можна всидіти на двох стільцях: тут – ти політик, тут – ти вискакуєш співаєш. Якщо я ухвалю рішення піти в політику, я маю закрити сторінку з гуртом Антитіла і починати якусь політичну історію, – розповів він Григорію Решетніку в програмі Як ти?

Тарас Тополя відверто зізнався – найбільше в політиці його цікавить освіта.

– Освіта – це ключ, це фундамент до успішної нації, до розвитку країни. Це довга історія, це те, що важко поміряти. І всі цю освіту обходять стороною, бо на ній важко заробити.

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Слава Богу, у нас досить гарний контакт з Офісом президента й депутатським корпусом. Якісь речі я можу комунікувати особисто, не будучи в політиці. Я не бачу поки нагальної потреби йти в політику, але все може бути, – пояснив він.