Американський актор Бен Стіллер не переймається через заборону в’їзду до Росії. Про це артист розповів на щорічній телевізійній премії Еммі 2022 року.

– Я це прийняв, все нормально, – коротко відповів актор.

Стиллер також заявив, що є Верховним комісаром ООН у справах біженців, і він має чим зайнятися у всіх куточках Землі.

– У всьому світі налічується понад 100 мільйонів переміщених осіб. Так що всі ці люди заслуговують на право на житло, можливість повернутися додому і бути прийнятими, – вважає артист.

Актор, напевно, не здивувався такому рішенню з боку Росії – він активно критикував Кремль і Путіна за війну, яку вони розв’язали в Україні. Бен Стіллер також приїжджав до України – відвідував біженців у Львові, приїжджав у Макарів та Ірпінь, а також зустрічався із президентом нашої країни.

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Після цього він зізнався, що все побачене в Україні виглядає як у фільмах, але набагато масштабнішам. Те, що він зміг побачити на власні очі, його засмучує, адже це все відбувається в реальності, а не на екрані.

Нагадаємо, що Шону Пенну та Бену Стіллеру заборонили в’їзд до РФ на початку вересня. Обидва актори стали на бік України, не переймаються через закриті в Росію дороги.