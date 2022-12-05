Американський актор Бен Аффлек розкритикував стримінговий сервіс Netflix, назвавши його складальним конвеєром.

За словами Аффлека, часто якість оригінальних проєктів стримінгу поступається їхній кількості.

– Створення фільмів – це річ, яка потребує уваги, відданості та роботи, і вона протистоїть конвеєрному процесу… Я не бачу різниці між комерцією та якістю. Я впевнений, що Netflix мав чудову стратегію, але я б запитав у їхнього керівництва: Як ви збираєтеся зняти 50 чудових фільмів? Як це можливо? – сказав Бен.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Бен Аффлек і Метт Деймон хочуть заснувати свою кінокомпанію Artists equity. Вони вже отримали фінансування – не менше $100 млн.

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За словами Бена, це наступний крок у його кар’єрі на довгий-довгий час. Варто зазначити, що голлівудські актори і справді розуміються в кінематографі.