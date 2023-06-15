Американська співачка Бейонсе вплинула на рівень інфляції у Швеції. Усе через концерти зірки, яка двічі виступила на стадіоні Friends Arena у Стокгольмі та зібрала понад 80 тис. глядачів.

До країни приїхало багато іноземців, щоб відвідати виступи Бейонсе, а тому ціни на квитки, проживання в готелях та їжу в ресторанах збільшилися.

Базова інфляція там становила 8,2% у річному вираженні, хоча Центральний банк Швеції прогнозував 8,1%, а опитані агентством експерти – лише 7,8%.

– Ми очікуємо, що в червні це несподіване зростання буде скасовано, оскільки ціни на готелі та квитки повернуться до норми, – сказав головний економіст Danske Bank Майкл Гран.

Незважаючи на це Центральний банк продовжить підвищувати ключову ставку через ослаблення крони.