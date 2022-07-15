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Бейонсе завела обліковий запис у TikTok: мільйони переглядів і всього одне відео

15 Липня 2022, 10:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Бейонсе завела обліковий запис у TikTok: мільйони переглядів і всього одне відео
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Бейонсе завела свій обліковий запис у TikTok. Її перше відео стало рекламою власної пісні.

У короткому ролику вона зібрала добірку популярних тіктокерів, які танцюють під її пісню Break My Soul. Вони реагують на сингл, танцюють під нього і навіть намагаються переспівати.

@beyonce Seeing y’all release the wiggle made me so happy! Thank you so much for all the love for BREAK MY SOUL! – Love B —#RENAISSANCE #BREAKMYSOUL ♬ BREAK MY SOUL – Beyoncé

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– Я була така щаслива, коли побачила як ви рухаєтеся під неї. Дуже дякую за всю любов до Break My Soul! – емоційно підписала ролик Бейонсе.

Менше ніж за день на обліковий запис співачки підписалося понад 3,5 млн осіб. Її відео переглянуло понад 3,9 млн людей, а лайків ролик зібрав 493 тис.

Зірки часто реєструються на TikTok перед релізом своєї нової творчості – альбомів, синглів, виходом фільмів з їхньою участю. Соцмережа вважається однією з найпопулярніших у світі, і поява в ній зірок привертає до персони увагу.

Відомо, що Бейонсе випустила Break My Soul минулого місяця. Її альбом Renaissance з’явиться в мережі 29 липня – до цієї події зірка захоче привернути якнайбільше уваги.

І в червні Джонні Депп також завів аккаунт у TikTok – це сталося після того, як актор виграв судову справу про наклеп з боку Ембер Херд.

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TikTok Бейонсе
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