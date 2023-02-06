У Лос-Анджелесі відбулася 65 церемонія Греммі, де нагороджували всесвітньо відомих музикантів за їхні заслуги. На цей раз рекорд побила Бейонсе, яка виграла у 4 з 9 номінацій.
Інші артисти також не залишилися в тіні – Гаррі Стайлс отримав нагороду за Найкращий альбом Harry’s House. Також серед переможців можна відзначити Адель за Найкраще сольне поп-виконання, а також артистку Бонні Райт – її трек було названо Піснею року.
Один з найбільших виступів заходу був присвячений 50-річчю хіп-хопу за участю зірок – Run-DMC, DJ Jazzy Jeff, Salt-N-Pepa, Flavor Flav, Queen Latifah, Big Boi of Outkast.
Майже всі 91 номінацій цього року Греммі були вручені на попередньому заході в Лос-Анджелесі перед основною церемонією. Ось список переможців у головних номінаціях:
Запис року
About Damn Time, Lizzo
Альбом року
Harry’s House, Гаррі Стайлз;
Пісня року
Just Like That, Бонні Райт
Найкращий новий виконавець
Samara Joy
Найкраще сольне поп-виконання
Easy on Me, Адель
Найкраще поп-виконання дуетом/групою
Unholy, Sam Smith і Kim Petras
Найкращий традиційний вокальний поп-альбом
Higher, Michael Bublé
Найкращий вокальний поп-альбом
Harry’s House, Гаррі Стайлз
Найкращий танцювальний/електронний запис
Break My Soul, Бейонсе
Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом
Break My Soul, Бейонсе
Найкращий сучасний інструментальний альбом
Empire Central, Snarky Puppy
Найкраще рок-виконання
Broken Horses, Бренді Карлайл
Найкраще метал виконання
Degradation Rules, Оззі Осборн за участю Тоні Айоммі
Найкраща рок-пісня
Broken Horses, Бренді Карлайл, Філ Хансерот та Тім Хансерот
Найкращий рок-альбом
Patient Number 9, Оззі Осборн
Найкраще альтернативне музичне виконання
Wet Leg, Wet Leg
Найкраще виконання у стилі R&B
Hrs & Hrs, Муні Лонг
Найкраще виконання у традиційному R&B-стилі
Plastic Off the Sofa, Beyoncé, Бейонсе.
Щодо перемог та статуеток, то зовсім недавно Гаррі Стайлза визнали ідеалом краси серед чоловіків. Рейтинг було складено за допомогою комп’ютерних обчислень і артист здавався на четвертому місці.