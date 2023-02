У Лос-Анджелесі відбулася 65 церемонія Греммі, де нагороджували всесвітньо відомих музикантів за їхні заслуги. На цей раз рекорд побила Бейонсе, яка виграла у 4 з 9 номінацій.

Інші артисти також не залишилися в тіні – Гаррі Стайлс отримав нагороду за Найкращий альбом Harry’s House. Також серед переможців можна відзначити Адель за Найкраще сольне поп-виконання, а також артистку Бонні Райт – її трек було названо Піснею року.

Один з найбільших виступів заходу був присвячений 50-річчю хіп-хопу за участю зірок – Run-DMC, DJ Jazzy Jeff, Salt-N-Pepa, Flavor Flav, Queen Latifah, Big Boi of Outkast.

Зараз дивляться

Майже всі 91 номінацій цього року Греммі були вручені на попередньому заході в Лос-Анджелесі перед основною церемонією. Ось список переможців у головних номінаціях:

Запис року

About Damn Time, Lizzo

Альбом року

Harry’s House, Гаррі Стайлз;

Пісня року

Just Like That, Бонні Райт

Найкращий новий виконавець

Samara Joy

Найкраще сольне поп-виконання

Easy on Me, Адель

Найкраще поп-виконання дуетом/групою

Unholy, Sam Smith і Kim Petras

Найкращий традиційний вокальний поп-альбом

Higher, Michael Bublé

Найкращий вокальний поп-альбом

Harry’s House, Гаррі Стайлз

Найкращий танцювальний/електронний запис

Break My Soul, Бейонсе

Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом

Break My Soul, Бейонсе

Найкращий сучасний інструментальний альбом

Empire Central, Snarky Puppy

Найкраще рок-виконання

Broken Horses, Бренді Карлайл

Найкраще метал виконання

Degradation Rules, Оззі Осборн за участю Тоні Айоммі

Найкраща рок-пісня

Broken Horses, Бренді Карлайл, Філ Хансерот та Тім Хансерот

Найкращий рок-альбом

Patient Number 9, Оззі Осборн

Найкраще альтернативне музичне виконання

Wet Leg, Wet Leg

Найкраще виконання у стилі R&B

Hrs & Hrs, Муні Лонг

Найкраще виконання у традиційному R&B-стилі

Plastic Off the Sofa, Beyoncé, Бейонсе.

Щодо перемог та статуеток, то зовсім недавно Гаррі Стайлза визнали ідеалом краси серед чоловіків. Рейтинг було складено за допомогою комп’ютерних обчислень і артист здавався на четвертому місці.