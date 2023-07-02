Бейонсе, Flo Rida, Род Стюарт – скільки коштує виступ зірок на приватних вечірках

Скільки коштує замовити приватний виступ американської співачки Бейонсе або репера Flo Rida, розповів журналіст Еван Оснос.

За його словами, Flo Rida готовий виступити на закритому заході у США за $300 тис. Якщо реперу необхідно виїхати для приватної вечірки за кордон, тоді сума подвоюється в кілька разів і може досягати $1 млн.

Бейонсе ж є однією з найбільш високооплачуваних виконавиць. Нещодавно вона виступала на відкритті готелю в Дубаї, за що отримала гонорар у $24 млн. А тому поява зірки на вашій вечірці обійдеться в кругленьку копієчку.

Еван каже, на корпоратив можна запросити британського співака Рода Стюарта. Його ціна може становити $1 млн 250 тис.