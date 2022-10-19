Російський актор українського походження Юрій Батурін підтримав повномасштабне вторгнення Росії в рідну країну, а також зізнався, що після 24 лютого обірвав зв’язок із батьками.

За словами актора, всі його рідні, які перебувають в Україні, вважають його зрадником. Зокрема і батьки, які живуть в Кіровоградській області, звідки і сам Батурін. Про це зрадник розповів в одному з російських шоу.

Ба більше, путініст не розуміє, чому всі відмовилися від спілкування з ним і не поділяють його політичних поглядів.

Зараз дивляться

– Я їм ворог. Не спілкуюся з ними з 24 лютого. Насилу розумію, чому мене там вважають зрадником. Зараз мої батьки просто доживають в цій нинішній Україні, не живуть. Їм вже говорили навколишні, мовляв, як же так, що з Юрою, – розповідає Батурін.

Актор додав, що готовий забрати своїх рідних до себе, коли вони захочуть. Цинічно каже, все закінчиться і стане на свої місця.