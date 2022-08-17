Батьківщина – це не дупа президента! Суд покарав Юрія Шевчука за “дискредитацію” армії Росії

Серед російської творчої інтелігенції зростають антивоєнні настрої, зокрема однозначно проти війни висловились: Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфіра Рамазанова, Little Big, Моргенштерн, Максим Покровський тощо.

Через переслідування багато з них були вимушені залишити територію РФ.

Нещодавно відомий російський музикант Юрій Шевчук постав перед судом через звинуваченням у “дискредитації армії РФ” за своє висловлювання під час концерту: “Батьківщина – це не дупа президента”.

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Його визнали винним та забов’язали сплатити штраф у розмірі 50 тис. руб. Проте, це не зупинило музиканта і на суді він оприлюднив заяву про несприйняття війни як такої і, зокрема, війни РФ проти України.

– Російська творча інтелігенція дедалі частіше висловлює відверто антивоєнну позицію. Їхні головні меседжі прості та зрозумілі: всі протиріччя вирішуються шляхом діалогу, життя людини – найвища цінність, гроші витрачені на війну мають іти на розвиток освіти, науки та медицини, – йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, що на концерті перед багатотисячною аудиторією в Уфі Юрій Шевчук публічно виступив зі сміливою заявою щодо дій президента РФ.

Також Юрій Шевчук розповідав про ставлення росіян до війни в Україні.

Джерело: ГУР України

Фото: Instagram