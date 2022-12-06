1 грудня 2022 року Суспільне мовлення презентувало пісні та провело жеребкування фіналістів Національного відбору на конкурс Євробачення-2023.

Серед учасників можна зустріти вже відомих виконавців, які брали участь у Нацвідборі у попередні роки, та нових співаків і співачок, які поки що невідомі широкій аудиторії.

Що відомо про учасницю Нацвідбору Krutь та її біографію, читайте далі в матеріалі.

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Біографія Krutь

Krutь – це українська співачка, поетеса, композиторка та бандуристка.

Справжнє імʼя співачки Марина Круть. Народилася вона 21 лютого 1996 року в місті Хмельницький.

Любов до музики у Марини з дитинства. Дівчина закінчила Хмельницьку дитячу школу мистецтв за класом бандура. А далі продовжила навчання в Хмельницькому музичному коледжі ім. Заремби.

Під час навчання Марина Круть відвідувала безліч музичних конкурсів, тому стала переможницею та лавреатом численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Круть жила у звичайній українській родині, тому з 15 років почала заробляти самостійно. З цих заробітків Марина наскладала собі на перший альбом. Після навчання дівчина поїхала в Китай, щоб заробити грошей на свій розвиток у музичному світі.

Вперше про Круть почули у 2017 році, коли юна музикантка брала участь у восьмому сезоні талант-шоу X-Фактор, де вона виконала пісню Hallelujah.

Дівчина сподобалася суддям, тому отримала чотири Так та продовжила боротьбу. У тренувальному таборі Круть виконувала пісню Тіни Кароль Ноченька та пройшла до наступного етапу. У будинку суддів перед NK Марина виконала пісню гурту Океан Ельзи Така, як ти, але, на жаль, не пройшла до прямих ефірів.

Проте дівчина не опустила руки і через рік, у 2018 році, випустила дебютний альбом Arche, а у 2019 році ще один мініальбом Albino.

У 2020 році Krutь презентувала пісню 99, з якою боролась за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020.

Саме із цією композицією Марина виступила у першому півфіналі національного відбору 8 лютого 2020 року під номером 4.

За результатами голосування співачка отримала найвищі бали журі та глядачів, тому пройшла до фіналу. Там дівчина посіла третю сходинку.

І ось у 2022 році Krutь знову заявила про себе та прийшла виборювати перемогу спочатку на Національному відборі, а згодом і на самому конкурсі Євробачення-2023.

Пісня Krutь

Співачка потрапила до фіналу Нацвідбору-2023 з піснею Колискова.

Саме із цією композицією Марина виступить у першому півфіналі національного відбору під номером 6.

за посиланням . Прослухати пісню Колискова можна

Текст пісні Колискова

Люлі, люлі, сину мій

Звірі йдуть у лютий бій

Нічка буде та й мине

Татко звірів прожене

А ти спи, спи, спи

Я малюю тобі сни

Спи, спи, спи

Тато береже степи

То не місяць, а вогні

То не звірі – вороги

Та нам хижі не страшні

В нас є воля і пісні

А ти спи, спи, спи

Я малюю тобі сни

Спи, спи, спи

Тато береже степи

Оповив хати залізобетон

В пікселі брати стережуть твій сон

Стали ми усі сильними з весни

Щоб ти, сину, жив, у світі без війни

Люлі-люлі, ну, спи, малятко, спи

Я вже не боюсь, і не бійся ти

Спи, спи, спи

Спи, спи, спи

Спи, спи, спи