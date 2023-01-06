Принц Гаррі зізнався, що був фанатичний до стосунків із Меган Маркл. Син короля Великої Британії також зізнався, що не очікував такої реакції від ЗМІ на новину про стосунки з майбутньою дружиною.

Про це стало відомо завдяки уривку інтерв’ю Гаррі у програмі від CBS News 60 хвилин. Розповіді герцога також пов’язані з його мемуарами, які вийдуть у середині січня цього року.

В інтерв’ю з Андерсоном Купером син Чарльза III зізнався, що мав дивні почуття до Маркл.

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– Те, через що довелося пройти Меган, було певною мірою схоже на те, через що пройшли Кейт і Камілла, але були зовсім інші обставини. Але потім ви додаєте елемент гонитви, на який одразу накинулася преса. Я був дуже наївним, і гадки не мав, що британська преса настільки фанатична. Але я також був фанатиком до стосунків із Меган, – додав Гаррі.

Герцог вважає, що тоді він не бачив того, що відкрилося йому зараз.

Також у короткому анонсі інтерв’ю Гаррі зізнався, що намагався приховувати проблеми та сварки усередині сім’ї, але йому заважали це зробити.

– Щоразу, коли я намагався зробити це без зайвих очей, відбувалися брифінги, витоки та підкидання історій проти мене та моєї дружини. Знаєте, сімейний девіз – ніколи не скаржитися, ніколи не пояснювати, але це просто девіз, – заявив принц.

Днями Гаррі заявив, що приміряв на себе костюм нациста. Це зробити йому порадили брат Вільям та його дружина Кейт Міддлтон. Герцог вибирав костюм для тематичної вечірки, і його родичі зупинили свій вибір на незвичайному образі.