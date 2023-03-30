Міс Україна Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко розповіла, чому приховує від загалу свого чоловіка і чи планують вони весілля.

Річ у тім, що після участі в конкурсі краси модель зіткнулася з хвилею хейту, що часто надходив із Росії. Тому поки що вона хоче вберегти свою сім’ю і життя від негативу.

Зокрема, Апанасенко згадала, як відмовилася стояти поруч із учасницею з РФ Анною Линніковою. Та зі свого боку роздмухала скандал, викликавши обурення в бік представниці України в росЗМІ.

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– Вона потім через супервайзерів сказала, що в неї був нервовий зрив, що з нею не спілкуюся я і Міс Швейцарія… Російські псевдожурналісти досі пишуть, що Україна “зганьбилася” з національним костюмом, і дуже багато хейту про мій зовнішній вигляд, – поділилася Вікторія.

Саме через це вона не ділиться подробицями про свого коханого.

– Це одна з причин. Я думаю, що з часом, звісно, розповім, хто це. Але поки що не хочу, щоб цей хейт ішов на мою сім’ю, – зізналася Апанасенко.

Усі весільні клопоти модель із коханим вирішили відкласти на потім. До того ж, Вікторія ще не вибрала свою сукню, зазначивши, що переміряла понад 500 штук.

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що Вікторія Апанасенко вийшла заміж. Вони розписалися з обранцем у символічну дату – 23.03.2023.

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Фото: Вікторія Апанасенко