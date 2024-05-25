Співачка Злата Огнєвіч відверто висловилася про материнство. Вона розповіла, що мріє стати мамою хлопчика, проте боїться цього жорсткого світу.

Злата Огнєвіч про страх народжувати дитину

Артистка зізналася, що бачить себе мамою сина. Їй здається, у неї вийде виховати гідного чоловіка. Про це Злата розповіла в інтерв’ю Олексію Суханову.

– Хочеться дуже синочка. Ось я себе бачу мамою сина, я себе уявляю мамою хлопчика. Мені здається, що я створена для того, щоб народити хлопчика та його виховувати, тому що в мені є ця і жіноча сторона, і така сильна, – поділилася Огнєвіч.

Також Злата зізналася, що після страшної трагедії в їхній родині – її старший брат потонув у шестирічному віці, у неї проявляється страх народжувати дитину. Артистка боїться цього жорсткого світу і того, що не зможе захистити своє чадо.

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– Я боюся, що син прийде в цей світ, і колись мені подзвонять і скажуть: – Все. Я думаю, що в мене є такий страх перед тим, як народжувати дитину. Я хочу її привести в цей світ, але він дуже жорстокий. Я не знаю, як її вберегти, чесно… Я буду дуже-дуже сильно переживати. Я нещодавно це зрозуміла, що боюся народжувати дитину через те, що її може спіткати жахлива доля, – зізналася співачка.

Однак дитинку Злата все ж хоче. Каже, колись думала про ЕКЗ, зараз же, якщо не зустріне другу половинку, розгляне варіант усиновлення.

– Я колись їздила до таких дітей із візитами і одна дівчинка до мене підбігла, обняла за ніжку і така: – Мамо. Мене там просто не стало… Тому я б хотіла це зробити, а якщо мені пощастить і я зустріну все ж таки супутника життя і ми народимо дитину, то я однаково хочу, щоб ми взяли дитину у свою сім’ю, – сказала Огнєвіч.

Раніше Злата Огнєвіч говорила, що готова до материнства. Також артистка заявила, що готова до нового кохання і налаштована на серйозні стосунки.