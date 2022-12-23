Український співак Сергій Бабкін випустив свою версію гімну Різдва Silent Night (Тиха ніч). До Сергія для пісні приєдналися гітарист та співак Хосе Фелісіано.

Так, музиканти переспівали один із найпопулярніших різдвяних гімнів у світі – Silent Night. Бабкін заспівав пісню відразу двома мовами – англійською та українською. Оригінал бере свій початок у Австрії 1818 р. Композитором став церковний органіст Франц Грубер. Це один із найвідоміших і найпоширеніших у різних мовах по всьому світу різдвяних піснеспівів. Пісня також належить до спадщини ЮНЕСКО.

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Відомо, що ініціатором створення версії від Бабкіна та Хосе став австрійський співак FaWiJo. Свіже виконання стало частиною проєкту FaWiJo & United Artists for Ukraine. У ньому візьмуть участь і інші всесвітньо відомі артисти – Біллі Оушен, Status Quo, Gipsy Kings та інші. Кошти від монетизації відео цього проєкту буде направлено на допомогу Україні.

– Ще з дитинства Різдво для мене – це найчарівніше свято, сповнене очікування дива, в оточенні рідних. Я завжди вірив і досі вірю, що в різдвяну ніч відбувається все найзаповітніше. Нині в країні лихоліття, але Різдво у дітей ніхто не забере. Я присвячую цю пісню всім дітям України! – Заявив Бабкін.

Ще у жовтні Сергій Бабкін випустив пісню з російським музикантом Борисом Гребенщиковим. Її створили для популяризації платформи UNITED24 для збирання коштів на допомогу Україні в умовах війни.