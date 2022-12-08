6 грудня в Лондоні відбулася довгоочікувана прем’єра фільму Аватар: Шлях води. Шанувальники стрічки Джеймса Кемерона з нетерпінням чекали на цей момент, і ось він настав – через 13 років після виходу першої частини.

Історія в новому фільмі, як і в попередній частині, розвивається на планеті Пандора, проте на глядачів чекають нові підводні світи і битви з армією роботів і морськими істотами.

Факти ICTV вирішили зібрати все, що шанувальникам Аватара необхідно знати про другу частину довгоочікуваного фільму.

Зараз дивляться

Аватар

Перша частина Аватара вийшла в 2009 році і була першим фільмом, повністю знятим у форматі 3D. Стрічка стала найкасовішим фільмом в історії кіно, зібравши в світовому прокаті $2 млрд $923 млн.

Самі зйомки режисерові і сценаристу Джеймсу Кемерону обійшлися в $237 млн.

Після успіху Аватара інші кіностудії почали знімати свої фільми в 3D і переводити в цей формат старі фільми.

Коли мало вийти продовження Аватара

Друга частина гучного фільму планувалася в грудні 2014 року, після – в 2016-му, 2017-му, 2018-му і так далі. Її постійно переносили.

Однак у 2022 році глядач нарешті дочекався, і вже з 16 грудня кожен охочий зможе подивитися прем’єру в кінотеатрах своїх міст.

Чому так довго

Причин було кілька, проте найважливіша – Джеймс Кемерон не був задоволений своєю роботою, точніше – сценарієм для Аватара 2. Тому переписував його з початку і до кінця. Надалі він хоче створити ще три стрічки цієї серії.

Крім того, у режисера і сценариста багато інших проєктів, крім цього фільму.

Також виникли затримки через поглинання кіностудії 20th Century Fox, якій належали права на Аватар, корпорацією Disney.

Сюжет фільму Аватар: Шлях води

Як ми раніше вже писали, дії розвиваються на все тій же планеті Пандора, проте через багато років після першої частини.

У головного героя Джейка Скаллі з’явилася сім’я. Його дружина Нейтірі народила дітей. Тому історія розповідає про їхнє життя і ті труднощі, з якими їм доведеться зіткнутися.

Актори фільму Аватар: Шлях води

Головні ролі продовжать виконувати Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

У фільмі також з’явиться Кейт Вінслет, Сігурні Вівер, Джек Чемпіон, Джеймс Флеттерс і Трініті Джо-Лі Блісс.

Скільки всього буде сиквелів

Загалом п’ять, з урахуванням першої і другої частин.

Відомо, що зйомки Аватара 3 вже почалися, а вийти він має в 2024 році. Четверта частина стрічки запланована на 2026 рік. Ба більше, вже навіть є сценарій п’ятого фільму.

Однак чи так все піде, як задумано – невідомо, зокрема це залежить і від високих витрат на виробництво.

Бюджет фільму Аватар: Шлях води становив понад $350 млн, а це означає, що для покриття витрат збори мають бути дуже значними. Якщо ж картині вдасться повторити успіх першої стрічки – тоді продовження точно слід чекати.