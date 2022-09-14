Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відповів на запитання, яке цікавить багатьох, а саме – коли зірок-зрадників позбавлять звання народних артистів нашої країни.

Політик наголосив, що незабаром такі персони не зможуть скористатися званням із власною метою. Йдеться про тих, хто замовчує повномасштабну війну та підтримує дії влади РФ.

– Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі з гордістю користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання чи підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені, – написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Наразі триває робота над поправками у законі. За словами міністра, щоб таких народних наша країна більше не бачила.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що про позбавлення зірок-зрадників звання народних артистів України мова йде вже давно, проте зараз з’явилася конкретна відповідь.

Примітно те, що днями зрадниця Ані Лорак назвала себе найтитулованішою українською співачкою, анонсуючи концерти в Німеччині та Чехії.

Також вона вказала, що є народною артисткою нашої країни, хоча про війну жодного слова не промовила з 24 лютого, чим показала те, що підтримує криваві дії диктатора.