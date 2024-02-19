Російські артисти змушені відкрито підтримувати війну в Україні. Громадські діячі РФ стикаються з тиском з боку Кремля.

Кремль змушує артистів РФ підтримувати війну

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило в соцмережі Х зведення. У ньому йдеться про те, що на початку лютого Адміністрація президента РФ поширила новий чорний список із 50 артистів серед концертних промоутерів, фактично заборонивши виступати їм у Росії.

У ньому чимало імен, які відвідали скандальну “голу” вечірку Насті Івлєєвої.

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– Кремль майже напевно навмисно роздмухав і використовував скандал, прагнучи зобразити контраст між росіянами, які “патріотично” підтримують воєнні дії, і гедоністичною “прозахідною” столичною елітою. Одного з учасників ув’язнили, оштрафували за так званими законами про ЛГБТ-пропаганду і викликали до військкомату, – зазначили в Міноборони Великої Британії.

Був на вечірці й Філіп Кіркоров, який нещодавно відвідав окупований Донбас. Артист теж перебуває в чорному списку, а тому зараз всіляко намагається відбілити себе перед Кремлем.